Dalaas (APA) - In Vorarlberg hat in der Nacht auf Mittwoch die Erde mit einer Stärke von 2,2 gebebt. Das Epizentrum lag laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZG) etwa drei Kilometer nordwestlich von Wald am Arlberg und sei im Gebiet darum herum, etwa in Dalaas (beide Bezirk Bludenz) schwach verspürt worden.

Das Beben ereignete sich um 3.20 Uhr. Schäden an Gebäuden seien nicht bekannt und bei der Magnitude auch nicht zu erwarten, so die ZAMG.