Ungarn - wo Obdachlosigkeit unter Strafe steht

Budapest (APA) - Nahe des Budapester Südbahnhofs sitzen zwei Männer auf einer niedrigen Mauer. Laci und Tibi betteln nicht um Geld, sondern versuchen, Obdachlosenzeitungen zu verkaufen. Sie leben nicht auf der Straße, sondern in einem Obdachlosenheim am Rande der Hauptstadt.

Am Rande der Gesellschaft spielt sich auch das Leben der beiden Männer seit über 20 Jahren ab. Von dem neuen Gesetz, das ab Mitte Oktober alle Menschen ohne Dach über dem Kopf von der Straße verbannen will, wissen Laci und Tibi.

„So ist diese Regierung, für die sind wir Kriminelle, und anstelle von Hilfe droht sie nun mit Strafen. Doch wie soll das gehen, will sie die Obdachlosen von der Straße in den Knast bringen?“ Da käme wohl das Gefängnis in Baracska infrage, wo keine „schweren Jungs“ einsäßen, sondern Diebe, Verkehrssünder, erklärte Laci. Die Männer hoffen auf den guten Willen der Polizisten. „Die Bullen fassen doch die Obdachlosen nicht einmal mit Gummihandschuhen gerne an, geschweige sie mit ihren Autos abzutransportieren.“

Das am 15. Oktober in Kraft tretende neue Gesetz, das Obdachlosen verbietet, auf Straßen und Plätzen dauerhaft ihren Lebensmittelpunkt zu haben, verursacht bei caritativen Organisationen Kopfzerbrechen, wie Zoltan Aknai, Direktor der Stiftung „Menhely“ (Asyl), im APA-Gespräch betonte. Denn es gebe wenig Informationen, wie das Gesetz in der Praxis umgesetzt werden soll. Im Vorfeld habe es kaum Konsultationen zwischen Regierung und den betroffenen Organisationen gegeben. „Eines ist sicher, uns hat niemand nach unserer Meinung gefragt.“

Tritt das neue Gesetz in Kraft, wird Obdachlosigkeit landesweit unter Strafe gestellt. Wenn der betroffene Wohnungslose auf Aufforderung der Polizei von der Straße in ein Obdachlosenheim geht, wird von einer Strafe abgesehen. Im Wiederholungsfall droht jedoch Gefängnis, das der Betroffene allerdings umgehen kann, wenn er eine gemeinnützige Arbeit übernimmt, erzählt Aknai. „Doch wo der Obdachlose solange wohnen soll, ist offen.“ Denn die Obdachlosenheime seien überbelegt, von den Einrichtungen des Strafvollzugs ganz zu schweigen, obwohl Regierungspolitiker das Gegenteil behaupten würden.

Laut Aknai gebe es im Winter inklusive Krisen-Kapazität landesweit rund 11.000 Plätze, während die geschätzte Zahl der Bedürftigen zwei- bis dreimal höher liege. Aus Angst vor dem neuen Gesetz würden Obdachlose zudem „abtauchen“. Dies sei ein Problem mit schweren Folgen, da Sozialhelfer diese Menschen nicht finden und ihnen nicht helfen können. „Anstelle von Polizeimaßnahmen könnte mit sozialpolitischen Mitteln weit mehr erreicht werden“, kritisierte der Direktor. Doch die Regierung bestrafe eher Menschen, die keine Arbeit hätten, keine Wohnung, die zu einem Leben auf der Straße verurteilt sind, anstelle ihnen die Hand zu reichen.

Es ist aktuell nicht der erste Versuch, das Problem per Gesetz oder Verordnung zu lösen. Denn bereits ab 2013 galt ein Aufenthaltsverbot für Obdachlose an öffentlichen Orten. Dieses galt jedoch nur für bestimmte Sperrzonen, vor allem für beliebte Touristenzentren. Dabei hatte das Verfassungsgericht 2012 erklärt, Obdachlosigkeit sei keine Straftat.

Sozialarbeiter sprechen von etwa 500 Menschen, die in Budapest nicht in Obdachlosenheimen wohnen. „Davon sind es vielleicht 150, die Probleme verursachen. Rechnen wird die größeren Städte dazu, dann sind es rund 300 Obdachlose, für die die Regierung eigens das Grundgesetz modifiziert hat“, schüttelte Aknai den Kopf.

Auch vonseiten der UNO gab es Kritik an dem geplanten Gesetz: „Falls die Gesetzesänderung in Kraft trifft, werden obdachlose Menschen als Kriminelle stigmatisiert, nur deswegen, weil sie zur Selbsthilfe greifen, um zu überleben“, hieß es im Juni in einem offenen Brief der UNO-Sonderberichterstatterin für das Recht auf adäquates Wohnen, Leilani Farha. Auch Menschenrechtsorganisationen kritisierten die Kriminalisierung von Obdachlosen durch die ungarische Regierung.

Miklos Vecsei, Vizepräsident des ungarischen Malteser Hilfsdienstes, versteht indes die Absicht der Gesetzgebung. Obwohl es um eine symptomatische Behandlung des Problems gehe, könnten auch Symptome gut behandelt werden, erklärte er im APA-Gespräch. „Es muss untersucht werden, wer warum auf der Straße lebt.“ Laut Vecsei müsse der Staat jedoch zunächst die Bedingungen schaffen, wie Unterkünfte, und erst dann das Leben auf der Straße verbieten. Dabei könne die neue gesetzlichen Verordnung nicht überall durchgesetzt werden, da viele Wohnungslose auf verlassenen Betriebsgeländen, in Bauruinen oder leeren Geschäften wohnen. Außerdem sei es schwer, einen Menschen zu etwas zu zwingen, der nichts zu verlieren habe, sagte Vecsei.

Die Obdachlosen-Versorgung funktioniere gut in Ungarn, sagte Peter Harrach, Fraktionschef der kleinen Regierungspartei Christdemokraten (KDNP), im Staatsrundfunk. Die neue Rechtsregel sei jedoch notwendig, um „die notwendige Sauberhaltung öffentlicher Plätze zu garantieren“. Die Regierung wolle zugleich den auf der Straße lebenden Menschen helfen und einen Reservefonds für die Versorgung der Obdachlosen von 300 Millionen Forint (922.253,99 Euro) schaffen. Eine obdachlose Person verfüge über die gleiche menschliche Würde wie jede andere, betonte Harrach.

Wenige Tage vor Inkrafttreten des Gesetzes ist in Unterführungen der Metro in Budapest kaum ein Obdachloser zu finden. Nur am Lehel-Platz sitzt eine ältere Frau auf mehreren Schichten Pappkarton und geordneten, sauberen Decken und löffelt Suppe aus einer Plastikschüssel. Auf die Frage, ob sie hier nicht bald wegmüsse, schüttelt sie nur den Kopf und isst weiter.