Regierung in Rom stellt Unternehmen Investitionsplan vor

Rom (APA) - Während zwischen Brüssel und Rom ein vehementer Streit um die Haushaltspläne für das kommende Jahr tobt, plant die italienische Regierung die Einrichtung eines Expertenkomitees, das sich um öffentliche Investitionen kümmern soll. Diese Investitionen sollen zur Beschleunigung des italienischen Wirtschaftswachstums beitragen.

Die Experten tagen am Mittwoch erstmals im Palazzo Chigi, dem Regierungssitz in Rom. An dem Komitee nehmen auch Topmanager italienischer Großunternehmer mit staatlicher Beteiligung wie Eni, Enel und die Post teil. Zusätzliche 15 Mrd. Euro will die Regierung für öffentliche Investitionen im kommenden Jahr locker machen. Davon soll vor allem der Infrastrukturbereich profitieren.

„Wir diskutieren unseren Investitionsplan mit den größten Unternehmen mit staatlicher Beteiligung“, erklärte Conte.

Innenminister Matteo Salvini dementierte indes eine „Griechenland-Gefahr“ für Italien. „Frankreich geht es vom wirtschaftlichen Standpunkt schlechter als uns. Jeder ist aber gegen Italien, weil es bei uns Unternehmen gibt, die man billiger kaufen will“, so Salvini.