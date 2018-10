Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis unbewegt

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis ist am Mittwochvormittag auf der Stelle getreten. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 84,70 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 85,00 Dollar.

Am Markt hat sich die Sorge vor einem zu geringen Angebot im Zuge der US-Sanktionen gegen das OPEC-Land Iran zuletzt etwas abgeschwächt. Eine Reihe wichtiger Akteure hatten das Ölkartell OPEC und andere wichtige Förderländer aufgefordert, ihre Produktionsmengen zu erhöhen. Zuletzt wurde die Forderung von der Internationalen Energieagentur (IEA) erhoben, in der sich führende Industriestaaten zusammengeschlossen haben.

Am Nachmittag könnten noch Zahlen zu den Lagerdaten in den USA Impulse liefern.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag auf 83,17 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 81,88 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.187,13 Dollar (nach 1.189,86 Dollar am Dienstag) gehandelt.