Wiener Rentenmarkt am Vormittag wenig verändert

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Mittwoch, am späten Vormittag mit wenig veränderter Tendenz notiert. Der deutsche Bund-Future konnte das Niveau nach dem starken Wochenauftakt nicht ganz halten, schreiben die Helaba-Analysten.

In Europa seien die Zahlen zur Industrieproduktion in Frankreich, Italien und Großbritannien von Interesse, obwohl die Budgetpläne der Regierung in Rom weiterhin ein marktbewegendes Thema sind, hieß es weiter von den Experten. Die italienischen Unternehmen haben ihre Produktion im August überraschend stark gesteigert. Auch in Großbritannien hat die Industrieproduktion im August stärker als erwartet zugelegt. Die französische Industrie hat ihre Produktion im August den dritten Monat in Folge ausgeweitet und lag damit ebenfalls über den Erwartungen.

Die Skepsis gegenüber der italienischen Haushaltspolitik sorgt aber weiter für eine angespannte Lage am Markt für italienische Staatsanleihen. Am Mittwoch kam es erneut zu kräftigen Kursverlusten und im Gegenzug zu einem starken Anstieg der Risikoaufschläge für Papiere aus dem Euroland.

Heute um 11:20 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 157,87 um 26 Ticks unter dem letzten Settlement von 158,13. Das bisherige Tageshoch lag bei 158,16, das Tagestief bei 157,79. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 37 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 171.181 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,51 (zuletzt: 1,51) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,76 (0,75) Prozent, die fünfjährige mit 0,07 (0,06) Prozent und die zweijährige lag bei -0,46 (-0,46) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 33 (zuletzt: 35) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 26 (27) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 16 (21) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (16) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) zuletzt Bund 47/02 30 1,50 99,75 100,20 1,51 33 100,1 Bund 28/01 10 0,75 99,92 99,99 0,76 26 100,1 Bund 23/03 5 0,00 99,66 99,86 0,07 16 99,83 Bund 20/01 2 3,90 107,67 107,77 -0,46 10 107,75 ~