Steirische Hauser Kaibling Bergbahnen suchen bald neuen Chef

Haus im Ennstal (APA) - Der Geschäftsführer der Hauser Kaibling Bergbahnen im obersteirischen Ennstal, Arthur Moser, verlässt nach 19 Jahren das Unternehmen. Der Seilbahner wechselt zu einer „neuen Herausforderung“, will aber erst im November zusammen mit seinem neuen Arbeitgeber bekannt geben, wohin es geht. Unter seiner Führung wurde der Umsatz am Hauser Kaibling von 9,8 auf 16,2 Mio. Euro gesteigert.

Mit 1. Jänner wird Moser aus seiner Position zurücktreten, da sich für ihn eine „einmalige Chance“ in der selben Branche geboten habe. In den zehn Jahren seiner Geschäftsführung wurden mehr als 40 Mio. Euro in neue Seilbahnen, Lifte, Beschneiungs-Systeme, Komfortverbesserung und modernste Infrastruktur investiert, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Mosers Vertrag wäre bis 30. Juni 2019 gelaufen und wird im Einvernehmen mit den Gesellschaftern - dem Land Steiermark, den Planai-Hochwurzen-Bahnen und der Marktgemeinde Haus - mit Jahresende vorzeitig aufgelöst. Die Position des Geschäftsführers soll demnächst neu ausgeschrieben werden.