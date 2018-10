Turnen: Staatsmeisterin Männersdorfer fällt verletzt für WM aus

Wien (APA) - Österreichs Turnverband muss bei der anstehenden WM mit Staatsmeisterin Marlies Männersdorfer auf die nächste verletzte Athletin verzichten. Männersdorfer (21) wird in rund zwei Wochen in Doha definitiv nicht an den Start gehen, wie der ÖFT am Mittwoch meldete. Ihre am Sonntag beim Training in Innsbruck erlittene Ellbogen-Verletzung erwies sich nach den medizinischen Checks als zu schwerwiegend.

Der Innenbandriss muss demnach operiert werden. Nationaltrainer Dirk van Meldert sprach mit Blick auf die Titelkämpfe (25. Oktober bis 3. November) von einem „herben Rückschlag“. Anstelle von Männersdorfer rückt die bisherige Ersatzturnerin Christina Meixner ins Team nach. Bereits am Montag war der Ausfall des amtierenden männlichen Mehrkampf-Staatsmeisters Johannes Mairoser bekanntgegeben worden.