Wohneigentum in der Schweiz teurer als in Österreich und Deutschland

Wien (APA) - Eigentumswohnungen und Häuser kosten in der Schweiz deutlich mehr als in Österreich und Deutschland, zeigt ein Preisvergleich für die jeweils fünf größten Städte der drei Länder. Am teuersten waren laut immowelt-Ranking vier Schweizer Städte, gefolgt von München. Erst später folgen Innsbruck, Salzburg - und Wien, das kostspieliger als Berlin ist. Linz und Graz erwiesen sich als am günstigsten.

In Wien wurden Wohnungen und Häuser im Median um 4.100 Euro pro Quadratmeter (m2) offeriert. Als teuerste Städte hierzulande wurden Innsbruck mit 4.920 Euro/m2 und Salzburg mit 4.380 Euro/m2 ermittelt - noch vor Frankfurt mit 4.280 Euro. Berlin erwies sich mit 3.600 Euro deutlich billiger als Wien, heimische Schlusslichter waren Linz mit 3.080 und Graz mit 2.930 Euro/m2. Analysiert wurden 308.200 Angebote auf immowelt im Zeitraum 2. Halbjahr 2017 und 1. Halbjahr 2018.

Auch wenn die Kaufkraft der Eidgenossen deutlich höher ist: Gleich vier der fünf Schweizer Großstädte landeten an der Spitze des Preisrankings, angeführt von Zürich mit einem Mittelwert von 10.160 Euro/m2 und Genf mit 8.760 Euro/m2. Die Schweizer Angebotspreise wurden mit dem mittleren Wechselkurs des Analysezeitraums in Euro umgerechnet (1,1695 CHF = 1 Euro).