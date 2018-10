AUA sieht Passagierrekord von 2017 in Reichweite

Wien/Schwechat (APA) - Die Austrian Airlines (AUA) sehen den Passagierrekord von 2017 in Reichweite. „Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Jahr die 13-Millionen-Marke knacken werden“, so AUA-Vorstand Andreas Otto am Mittwoch in einer Aussendung.

In den ersten neun Monaten wurden über 10,6 Millionen Passagiere gezählt, ein Plus von 8,2 Prozent. Im September lag der Zuwachs aber „nur“ bei 6,3 Prozent. Die Auslastung stieg seit Jahresbeginn um 2,2 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent.

Das Angebot gemessen in angebotenen Sitzkilometern (ASK) wurde seit Jänner um 5,3 Prozent erhöht. Die verkauften Sitzkilometer (RPK) stiegen um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Anzahl der Flüge wurde von Jänner bis September 2018 um 4,7 Prozent auf 113.968 erhöht.

