Versuchte Vergewaltigung in Wien: Festnahme nach viereinhalb Monaten

Wien (APA) - Viereinhalb Monate nach einer versuchten Vergewaltigung in Wien-Favoriten ist ein 19 Jahre alter Mann als mutmaßlicher Täter festgenommen worden. Er wurde anhand von Tatortspuren ausgeforscht und hat sich nach Angaben der Polizei vom Mittwoch im Landeskriminalamt gestellt, nachdem Beamte bei seinem Vater waren.

Dem 19-Jährigen wird der Versuch zur Last gelegt, im Mai in einem Stiegenhaus in der Quellenstraße eine junge Frau sexuell zu missbrauchen. Er habe erste von ihr abgelassen, als eine unbeteiligte dritte Person in das Stiegenhaus gekommen sei, berichtete die Polizei. Details zu den Ermittlungen wurde nicht bekannt gegeben. Der Beschuldigte habe bis jetzt die Aussage verweigert, hieß es in einer Aussendung der Polizei.