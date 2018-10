„Don‘t smoke“ - Grazer SPÖ und ÖVP-Gewerkschafter für Volksabstimmung

Graz (APA) - Die Grazer SPÖ hat am Mittwoch Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) eine überfraktionelle Erklärung an Regierung und Nationalrat zur Abhaltung einer Volksabstimmung nach dem Volksbegehren „Don‘t smoke“ empfohlen. Die Stadt könne so ein Signal setzen. AK-Vizepräsident und FCG-Chef Franz Gosch forderte, der Wille der Bürger müsse umgesetzt werden: „Die Regierung muss über ihre Rauchschwaden springen.“

„Die Stadt Graz sollte sich mit aller Deutlichkeit für eine Volksabstimmung aussprechen“, gab sich SPÖ-Klubobmann Michael Ehmann am Mittwoch in einer Aussendung überzeugt: „Der Ball liegt jetzt beim Bürgermeister: Eine überfraktionelle, am besten von fast allen Gemeinderatsparteien unterzeichnete Erklärung an Bundesregierung und Nationalrat wäre ein deutliches, ein sehr wichtiges Signal“, so Ehmann zu Nagls Forderung vom Dienstag, schon früher als 2021 einen verbindlichen Volksentscheid einzuleiten. Ehmann erwarte, dass der Bürgermeister spätestens kommenden Donnerstag in der Gemeinderatssitzung eine solche Initiative setzt.

AK-Vizepräsident Gosch sagte, nach einem so eindeutigen Votum könne man nicht zur Tagesordnung übergehen. Ärzte und Experte warnten seit langem vor den Folgen des Rauchens. Studien belegten ganz klar die positiven Auswirkungen von rauchfreiem Arbeitsplatz wie rauchfreier Gastronomie. „Immer mehr Länder setzen auf diese Maßnahme bzw. haben sie längst realisiert. Nur Österreich kehrt ins vergangene Jahrtausend zurück“, sagte Gosch in einer Aussendung.

KPÖ-Klubobmann Manfred Eber warf Bürgermeister Nagl laut Aussendung einen Schlingerkurs vor: Erst eine KPÖ-initiierte Volksbefragung über die Umwidmung der Bio-Landwirtschaftsflächen bei der Landwirtschaftsschule Graz-Grottenhof habe ihn zum Umdenken bewogen. Und in Sachen Graz als Host City für die Olympischen Winterspiele 2026 hätten erst die von der KPÖ gesammelten 10.000 Unterschriften für eine - von Nagl abgelehnte und dann nicht mehr erforderliche - Volksbefragung Bewegung gebracht. Der Bürgermeister verlange nach Ansicht der KPÖ vom Bund das, was er auf kommunaler Ebene immer wieder boykottiert habe.