Leitl und Tajani fordern eigenständigere Wirtschaftspolitik der EU

Brüssel (APA) - Der frühere WKÖ-Präsident und Präsident der Europäischen Handelskammern (Eurochambers), Christoph Leitl, hat am Mittwoch in Brüssel ein eigenständigeres Agieren der EU gefordert. „Europa ist die stärkste Handelsmacht der Welt. Warum lassen wir uns von der zweitstärksten Handelsmacht immer vorführen“, so Leitl, ohne die USA namentlich zu nennen.

Bei einer Pressekonferenz mit dem Präsidenten des EU-Parlaments, Antonio Tajani, in Brüssel sagte Leitl, er hoffe, dass Europa mit allen Kontinenten gute Wirtschaftsbeziehungen führen könne, damit die Menschen mehr Jobs und die jungen Menschen Lebensperspektiven haben, sagte Leitl. Auch die Vertreter Großbritanniens lud er ein, trotz des bevorstehenden Brexit Eurochambers nicht den Rücken zu kehren. „Alle Menschen machen Fehler, aber das muss ja nicht für immer sein“, so Leitl.

Bei einem Gespräch habe ihm der chinesische Staatschef Xi Jinping gesagt, wenn in China eine Straße gebaut werde, dauere das zwei Jahre, in Europa aber zwölf Jahre. Er wäre schon froh, wenn dies in Europa in vier Jahren gelinge, sagte Leitl, betonte aber gleichzeitig, dass Europa auch im Wettbewerb der Systeme mit China sei. „Wir wollen die Menschen einbeziehen und können daher die Vorhaben nicht so schnell abwickeln wie in China.“

Tajani betonte die Bedeutung von Eurochambers. Diese Organisation gebe es seit 60 Jahren und sie sei eng mit der EU verknüpft. „Ohne Unternehmen gibt es keine Arbeit“, so der Italiener. Dazu brauche es aber auch eine Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene. „Ich dränge auf eine echte Industriepolitik der EU“, sagte Tajani. Leider sei die Kommission hier nicht immer sehr aktiv gewesen.

58 Prozent der Beschäftigten und zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft würden von Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) abhängen. „Wir müssen uns daher dafür einsetzen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der KMU erhalten bleibt“, forderte Tajani. Leitl sprach sich für eine einheitliche Besteuerung aller Unternehmen aus. „Es kann nicht sein, dass große Unternehmen nur einen Bruchteil von kleinen Unternehmen zahlen.“