Führungswechsel bei Flohmarkt-App Shpock

Oslo/Wien (APA) - Bei der Flohmarkt-App Shpock - hinter der die finderly GmbH steht - kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Der im Februar 2017 eingesetzte Geschäftsführer Bernhard Baumann verlässt das Unternehmen und soll durch Esteve Jane Ribera ersetzt werden, der bisher bei der Shpock-Mutter Schibsted in Spanien tätig war, berichtet das Online-Nachrichtenportal „Trending Topics“ am Mittwoch.

Auch Shpock-Finanzchef Rene Kalina scheidet aus dem Unternehmen aus, ihm soll Maria Jose Freijedo nachfolgen, die bisher International Business Controller bei Schibsted Marketplaces war.

Der norwegische Medienkonzern Schibsted - Hälfteeigentümer des österreichischen Kleinanzeigenportals willhaben.at - hatte zwischen 2013 und 2015 in mehreren Schritten seinen Anteil an der Kleinanzeigen-App auf 91 Prozent erhöht. Die Shpock-Bewertung lag laut Medienberichten bei der letzten Anteilserhöhung im Jahr 2015 bei rund 200 Mio. Euro. Die Shpock-Gründer Katharina Klausberger und Armin Strbac und und die Investoren Hansi Hansmann sowie Speedinvest konnten bei ihrem Anteilsverkauf Millionenbeträge in ungenannter Höhe verbuchen. Die Gründer halten jeweils noch 4,5 Prozent.