Ikea steigerte Umsatz 2017/18 in Österreich um 3,9 Prozent

Stockholm/Wien (APA) - Ikea-Österreich hat im Geschäftsjahr 2017/2018 den Umsatz um 3,9 Prozent auf 760,9 Millionen Euro gesteigert (Vorjahr: 723 Millionen Euro). Das Online-Geschäft legte um 27 Prozent zu, teilte das Unternehmen heute Mittwoch mit.

Der Konzern errichtet derzeit für 70 Millionen Euro ein neues Logistikzentrum in Strebersdorf im Norden Wiens, das Ende 2019 in Betrieb gehen soll. Laut Ikea soll darüber die Direktbelieferung der Kunden in ganz Österreich erfolgen. Zudem wolle Ikea vor allem im Großraum Wien dank der kürzeren Wege deutlich raschere Lieferzeiten gewährleisten.

Ein weiteres Investitionsprojekt ist der sogenannte „City Store“ von Ikea, der am Wiener Westbahnhof geplant ist. Rund 100 Millionen Euro fließen in die Errichtung dieses Standortes. Das Gebäude wird in Zusammenarbeit mit dem Wiener Architekturbüro querkraft errichtet und fungiert für Ikea als ein Pilotprojekt. Der „City Store“ wird über keine Parkplätze und Selbstbedienungshalle für größere Einrichtungsgegenstände verfügen. Diese will Ikea „zu sehr günstigen Preisen“ den Kunden nach Hause liefern.

~ WEB http://www.ikea.com ~ APA317 2018-10-10/14:12