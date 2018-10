BMW baut mit Partner in China weiteres Werk

Shenyang/München (APA/Reuters) - BMW baut nach Angaben der chinesischen Regierung in der Volksrepublik gemeinsam mit seinem Partner Brilliance ein drittes Pkw-Werk. Wie am Mittwoch einer Regierungswebsite zu entnehmen war, investiert das Gemeinschaftsunternehmen BMW Brilliance Automotive (BBA) in eine weitere Fabrik in Shenyang im Nordosten des Landes.

Der Münchner Konzern lehnte eine Stellungnahme ab. BMW und Brilliance feiern am Donnerstag in China das 15-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft. Die Volksrepublik ist der größte Automarkt der Welt und für die Münchner wie für viele andere Hersteller der größte Einzelmarkt. BMW und Brilliance betreiben bereits zwei Autofabriken und ein Motorenwerk in China.

Die Bayern kündigten im Sommer den Ausbau der seit 2003 bestehenden Partnerschaft an: Ab 2019 stockt BBA die Produktionskapazität der beiden Pkw-Werke auf 520.000 Fahrzeuge auf. Gefertigt werden dort mehrere Modelle, darunter der bei chinesischen Kunden beliebte Geländewagen X3 und der 5er. Unter der Marke Zinoro wird zudem eine Elektroauto produziert.

BMW erhielt zudem im Sommer einem Insider zufolge grünes Licht für eine höhere Beteiligung an BBA. Bisher konnten westliche Autobauer nur in Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Partnern mit maximal 50 Prozent Anteil Autos an Ort und Stelle bauen.

