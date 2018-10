Fußball: Überraschungsmann 2 - Coach will „schönen Moment“ fortsetzen

St. Pölten (APA) - In seiner Antrittspressekonferenz am Mittwoch kündigte Ranko Popovic an, keine radikalen Änderungen vornehmen zu wollen. „Das wäre blöd“, sagte der neue Coach von Fußball-Bundesligist St. Pölten. „Dieser Moment ist schön. Wir werden schauen, diesen Moment weiterzumachen.“ Man solle auch am Ende der Saison „etwas zu Feiern“ haben.

Ziel sei es aber auch, „jungen Spielern die Chance zu geben, nach oben zu kommen“, erklärte Popovic und verwies auf Real Madrids 21-jährigen Innenverteidiger Jesus Vallejo. „Dem habe ich mit 18 bei Saragossa die Kapitänsschleife gegeben“, meinte der 51-Jährige, der sich auch zu seinem Ex-Coach Ivica Osim äußerte: „Er ist eigentlich der Hauptschuldige, dass ich Trainer bin.“

Co-Trainer von Popovic wird sein bisheriger Weggefährte Vlado Grujic. Der 56-Jährige sammelte sowohl als Spieler wie auch als Coach langjährige Erfahrung im österreichischen Unterhaus bzw. kickte 1993 ein halbes Jahr für St. Pölten in der Bundesliga.