US-Börsen tendieren zur Eröffnung schwächer

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Mittwoch schwächer eröffnet. Für Belastung sorgten neuerlich steigende Zinsen am Anleihemarkt. Die Renditen zehnjähriger US-Staatspapiere erreichten mit 3,23 Prozent den höchsten Stand seit 2011. Bei zweijährigen Papiere stieg der Zins so hoch wie zuletzt vor zehn Jahren.

Der Dow Jones fiel gegen 15.45 Uhr um 0,41 Prozent auf 26.321,50 Zähler. Der S&P-500 verlor 0,53 Prozent auf 2.865,14 Zähler. Der Nasdaq Composite wiederum gab noch etwas deutlich um 0,90 Prozent auf 7.668,04 Einheiten nach.

Im Handelsstreit zwischen China und den USA droht eine neuerliche Zuspitzung: US-Finanzminister Steven Mnuchin hat die chinesische Regierung vor einer Abwertung der chinesischen Währung gewarnt. Im Vorfeld des Treffens der G20-Finanzminister auf der indonesischen Insel Bali sagte Mnuchin: „Während wir auf Handelsthemen schauen, ist es keine Frage, dass wir sicherstellen wollen, dass China keine Abwertungen vornimmt, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen“.

US-Präsident Donald Trump hat zuletzt gesagt, dass die chinesische Regierung noch nicht bereit für eine Einigung sei und daher einige Treffen mit chinesischen Offiziellen abgesagt worden seien. Trump drohte erneut mit weiteren Sonderzöllen auf chinesische Waren im Wert von 267 Mrd. Dollar.

Die vor Handelsbeginn veröffentlichten Daten zu den US-Erzeugerpreisen zeigten mit einem Plus von 2,6 Prozent für September einen etwas schwächeren Anstieg als erwartet. Analysten hatten im Schnitt einen leicht höheren Zuwachs von 2,7 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Preise um 2,8 Prozent gestiegen.

Bei den Einzelwerten fielen die Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet um 0,95 Prozent. Google hat Einspruch gegen die von der Europäischen Kommission im Juli verhängte Rekordstrafe von 4,3 Mrd. Euro eingelegt.

Apple-Aktien gaben im Dow Jones um 0,51 Prozent auf 225,72 Dollar nach und profitierten damit nicht von einer positiven Analysteneinschätzung. JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 272 US-Dollar belassen. Die Markterwartungen mit Blick auf die Preisbildung seien zu konservativ, hieß es zur Begründung.

