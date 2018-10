Wiener Rentenmarkt im Späthandel tiefer im Minus

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochnachmittag etwas tiefer im Minus tendiert. Ungeachtet einer sehr schwachen Stimmung an den internationalen Aktienbörsen tauchten auch die Anleihenkurse weiter in die Verlustzone ein. Die expansiven italienischen Haushaltspläne für 2019 sorgen an den Finanzmärkten unverändert für Sorgenfalten.

Die italienische Regierung hält an ihren umstrittenen Haushaltsplänen für kommendes Jahr fest. Die Regierung wolle das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen und werde alles dafür tun, sagte Finanzminister Giovanni Tria im Haushaltsausschuss des Parlaments. „Wir dürfen aber nicht denken: Wir haben das Vertrauen nicht, also setzen wir auch keinen Haushalt des Wachstums um.“

Zudem gab es auch eine negativere Konjunktureinschätzung der führenden europäischen Volkswirtschaft Deutschland. Die deutsche Regierung schraubt wegen der schwächeren Weltkonjunktur aufgrund des Handelsstreits, Brexit-Risiko, Schwellenländer-Krise ihre Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft herunter. Das Bruttoinlandsprodukt werde sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr nur noch um 1,8 Prozent zulegen. Bisher waren 2,3 und 2,1 Prozent veranschlagt worden.

Um 16:20 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Dezember-Termin, mit 157,69 um 44 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (158,13). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 157,87. Das Tageshoch lag bisher bei 158,16, das Tagestief bei 157,45, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 71 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 548.344 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,51 (zuletzt: 1,51) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,76 (0,75)Prozent, jene der fünfjährigen bei 0,08 (0,06) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,46 (-0,46) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 32 (zuletzt: 35) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 26 (27) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 16 (21) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (16) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 99,70 100,15 1,51 100,3 100,1 Bund 28/01 10 0,75 99,86 99,93 0,76 100,1 100,1 Bund 23/03 5 0,00 99,61 99,81 0,08 99,83 99,83 Bund 20/01 2 3,90 107,67 107,77 -0,46 107,73 107,75 ~