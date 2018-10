Fünf Zeugen Jehovas in Russland festgenommen

Moskau (APA/AFP) - In Russland sind fünf Zeugen Jehovas unter dem Vorwurf des Waffenbesitzes und der Mitgliedschaft in einer verbotenen „extremistischen Organisation“ festgenommen worden. Wie der zuständige Ermittlungsausschuss am Mittwoch mitteilte, erfolgte die Festnahme in Kirow nordöstlich von Moskau.

Bei Razzien in den Häusern der Beschuldigten seien zwei Granaten, ein Sprengsatz und „zahlreiche Bücher extremistischen Inhalts“ beschlagnahmt worden.

Die Festgenommenen hätten zwischen August 2017 und September 2018 heimliche Treffen abgehalten, hieß es weiter. Dabei sei unter anderem in Russland verbotene „extremistische“ Literatur gelesen worden. Außerdem wird den Beschuldigten zur Last gelegt, bei Unterstützern mehr als 500.000 Rubel (6.500 Euro) an Spendengeldern eingesammelt zu haben.

Russlands Oberstes Gericht hatte die Zeugen Jehovas im April 2017 auf Antrag des Justizministeriums verboten. Es berief sich dabei auf ein Gesetz, welches das Verbot „extremistischer Organisationen“ zulässt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verurteilte Russland wegen des Vorgehens der Behörden gegen die Religionsgemeinschaft bereits mehrfach zu Schadenersatzzahlungen. Dabei wurde unter anderem auf Verstöße gegen Grundrechte wie Religions-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit verwiesen.