Tennis: Titelverteidigerin Strycova in Linz mit Mühe weiter

Linz (APA) - Einen hartes Stück Arbeit hat Titelverteidigerin Barbora Strycova am Mittwoch in der ersten Runde des „Upper Austria Ladies“ in Linz zu leisten gehabt. Nach einem 1:5-Rückstand im ersten Satz erkämpfte sich die als Nummer 3 gesetzte Tschechin nach 2:35 Stunden einen 7:6(4),7:6(5)-Sieg über die Belgierin Kirsten Flipkens.

„Auch wenn ich zurückgelegen bin, ich habe mich auf dem Court gut gefühlt. Jedes Game war sehr eng, also habe ich mir gesagt, dass ich geduldiger sein muss“, meinte die auf dem Court manchmal sehr verbissen wirkende Strycova. Die Tatsache, dass sie hier vor einem Jahr den Titel geholt hat, hilft da freilich. „Man hat im Kopf, dass ich hier gut gespielt habe. Aber ich wollte mir nicht den Druck machen, dass ich hier wieder gut spielen muss.“

Die Tschechin ist im Doppel an der Seite ihrer nun mit einem Italiener verheirateten Jugendfreundin Andrea Sestini Hlavackova mit bisher 23 Titeln noch erfolgreicher auf der Tour und für das Doppel-Saisonfinale in Singapur schon qualifiziert. Strycova war erst am Montag aus China angereist und deshalb froh, das Match in zwei Sätzen absolviert zu haben. Das viele Reisen, die Zeitumstellung, die verschiedenen Beläge - all diese Wechsel sind gerade im Tennis-Sport eine besondere Anforderung.

„Die Leute realisieren viele Dinge nicht, die wir durchmachen müssen. Tennis ist ein sehr körperlicher und mentaler Sport. Manchmal bekommen wir Nachrichten, von Leuten, die wetten - das ist nicht einfach“, bezog sich Strycova auf viele oft schwer unter die Gürtellinie gehende Kommentare in den sozialen Netzwerken. „Aber ich möchte den Leuten nicht erklären müssen, dass ich jetzt 24 Stunden gereist bin. Das ist es nicht wert.“

Ein Problem, das viele Spieler, auch in anderen Sportarten verfolgt. „Es ist wirklich schwer, denn auch wenn man es nicht lesen will, stolpert man darüber. Wenn sie über deine Familie reden oder dir sagen, dass sie wissen, wo du lebst“, erklärte die 32-jährige, aktuelle Nummer 29 im Einzel- und Nummer 7 im Doppelranking. Ihre nächste Gegnerin im Achtelfinale ist nun ihre Landsfrau Kristyna Pliskova, eine Zwillingsschwester von Karolina Pliskova.