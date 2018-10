Prager Börse schließt gut behauptet

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Mittwoch dem Negativtrend an den europäischen Leitbörsen getrotzt. Der tschechische Leitindex PX erhöhte sich um 0,13 Prozent auf 1.097,17 Punkte zurück. Das Handelsvolumen lag bei 0,65 (Vortag: 0,51) Mrd. tschechischen Kronen.

Im Fokus lagen europaweit die politischen Unsicherheiten in Italien und die Verhandlungen zum Ausstieg Großbritanniens aus der Eurozone. Am Nachmittag dürfte dann eine negative Eröffnung an den US-Börsen die wichtigsten Indizes in Europa weiter nach unten gedrückt haben.

Konjunkturdaten aus Tschechien blieben heute dünn gesät. Auch unternehmensseitig blieb es ruhig. Gut gesucht waren am Mittwoch die Titel des Medienunternehmens CETV, die um 1,4 Prozent fester schlossen. Zudem rangierten Stock an der Spitze des PX. Sie gewannen 1,0 Prozent.

Ans untere Ende des tschechischen Leitindex sackten O2 mit minus 0,8 Prozent ab. Philip Morris reduzierten sich um 0,7 Prozent.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA429 2018-10-10/17:18