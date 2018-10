Osttiroler von gefälltem Baum getroffen und verletzt

Lienz (APA) - Ein 31-Jähriger ist am Mittwoch in Osttirol von einem gefällten Baum getroffen und verletzt worden. Laut Polizei konnte der Einheimische noch selbstständig seine Arbeitgeberin verständigen, die die Rettungskette in Gang setzte. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Lienz geflogen.

Der Osttiroler hatte den Baum kurz nach 11.00 Uhr in Oberlassing im Bezirk Lienz gefällt. Der Stamm verfing sie jedoch beim Fallen, drehte sich und traf den 31-Jährigen an der linken Körperhälfte.