Budapester Börse schließt mit Verlusten

Budapest (APA) - Die Budapester Börse ist am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der ungarische Leitindex BUX schloss mit einem Minus von 0,78 Prozent bei 36.821,12 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 10,7 (zuletzt: 6,4) Mrd. Forint.

Impulssetzende Konjunkturdaten aus Ungarn waren am heutigen Handelstag nicht veröffentlicht worden. In Europa dürften die politischen Unsicherheiten in Italien und die Verhandlungen zum Brexit auf die Börsensitzung gewirkt haben. Zuletzt trübten wohl tiefere Notierungen an den US-Börsen die Stimmung diesseits des Atlantiks ein.

Die vier Schwergewichte des BUX verbuchten einheitlich Abschläge: Gedeon Richter verloren 1,54 Prozent. Die Mineralölaktien von MOL sanken um 0,66 Prozent. MTelekom reduzierten sich um 0,25 Prozent. OTP Bank gaben um 0,39 Prozent nach.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

~

aktuell zuletzt MTelekom 399 400 MOL 3.020 2.040 OTP Bank 10.150 10.190 Gedeon Richter 5.100 5.180 ~

~ ISIN XC0009655090 ~ APA447 2018-10-10/17:51