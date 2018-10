Ex-Außenminister: Für Finnland Neutralität seit EU-Beitritt obsolet

Wien (APA) - Der Begriff der Neutralität sei obsolet seit Finnland der Europäischen Union beigetreten ist, sagte der ehemalige finnische Außenminister Ekki Tuomioja im Vorfeld der Podiumsdiskussion „European small state neutrality: Finland and Austria“ am Institut für Osteuropäische Geschichte an der Universität Wien am Mittwoch. Vielmehr verfolge das Land eine Politik der militärischen Bündnisfreiheit.

Hauptziel sei, Finnland aus militärischen Konflikten herauszuhalten. Militärische Operationen anderer Staaten auf finnischem Boden würden nicht toleriert. „Das ist eine wichtige Botschaft - sowohl an den Westen als auch an Russland“, sagte er. Das Land sei ausschließlich selbst für seine Verteidigung verantwortlich und ein NATO-Beitritt stünde derzeit nicht zur Diskussion.

Gleichzeitig betonte er, dass Finnlands bilaterale Beziehungen zu Russland unverändert gut seien und die Grenze zwischen den beiden Ländern eine der „friedlichsten und best-kontrollierten“ sei.

Natürlich hätte die Europäische Union Schritte in Richtung einer stärkeren militärischen Kooperation gesetzt, doch gehe es da ausschließlich um Krisenmanagement. Die zunehmende strategische Unabhängigkeit der EU von der NATO sei wichtig, um nicht länger so stark von NATO-Ressourcen abhängig zu sein - gerade angesichts der derzeitigen geopolitischen Entwicklungen.

Die stärkere Kooperation sei zudem eine wichtige Kostenfrage. „Vor allem ein freierer Waffenmarkt innerhalb der Europäischen Union hätte große wirtschaftliche Vorteile“, sagte Tuomioja. Man könnte viel Geld sparen, wenn Staaten in diesem Bereich von ihrem Protektionismus abrücken würden. Außerdem würde ein freierer Markt auch die Transparenz in der Waffenindustrie deutlich erhöhen. Doch das stünde momentan nicht zur Diskussion, kritisiert der ehemalige Außenminister. Der UN-Vertrag über den Waffenhandel von 2013, den Finnland als einer der sieben Hauptunterstützer vorangetrieben hatte, sei nicht effektiv genug. Das werde deutlich, wenn man sich etwa ansehe, dass auch finnische Waffen über den Umweg über Saudi-Arabien heute im Jemen im Einsatz seien.

Eine Entwicklung, die Tuomioja besonders Sorgen bereitet, ist, dass multilaterale Verträge immer öfter ignoriert werden, etwa von den USA und Russland. Da sei es besonders wichtig, dass die EU weiterhin ein strenger Verteidiger multilateraler Regeln bleibe. „Denn sogar schlechte Regeln sind besser als keine Regeln, sonst gibt es Chaos“ sagte er.

Mit am Podium saßen Otto Naderer vom Verteidigungsministerium, Rinna Kullaa, Gastprofessorin für Ost- und Zentral-Europa und Transformationsgeschichte, sowie Heinz Gärtner und Wolfgang Müller von der Universität Wien.

Der Hauptgrund für Tuomiojas Österreich-Besuch ist die interparlamentarische Konferenz für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die am 11. und 12. Oktober im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft stattfindet.