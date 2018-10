Börse London schließt klar im Minus - FTSE-100 verliert 1,27 Prozent

London (APA) - Die Börse in London hat am Mittwoch klar im Minus geschlossen. Der FTSE-100 fiel um 1,27 Prozent auf 7.145,74 Punkte. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 24 Gewinner und 77 Verlierer gegenüber.

Trotz der deutlichen Abschläge hielt sich der britische Aktienmarkt damit noch etwas besser als viele kontinentaleuropäische Börsen. Die Leitindizes in Frankfurt und Paris gaben jeweils um über zwei Prozent nach. Auch beim breit gefassten Euro-Stoxx stand zu Handelsschluss ein zweiprozentiger Kursabschlag.

Wie diese Indizes weitete auch der FTSE-100 seine Verluste aus dem Frühhandel am späten Nachmittag deutlich aus, nachdem auch die US-Börsen klar im Minus eröffnet hatten. Sorgen um die italienischen Budgetpläne und der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China taten ihr Übriges.

Zudem lieferten veröffentlichte britische Konjunkturdaten keine Unterstützung: Die britische Industrie hat ihre Produktion im August überraschend gedrosselt. Die Unternehmen stellten 0,2 Prozent weniger her als im Vormonat. Ökonomen hatten mit einem leichten Wachstum von 0,1 Prozent gerechnet. Wegen der schwächelnden Industrie und einer schrumpfenden Bauproduktion stagnierte die gesamte Wirtschaftsleistung im August. Gestützt wurde sie von Einzelhandel und Gastgewerbe, die jeweils ein Wachstum meldeten.

Auch beim Austritt Großbritanniens aus der EU gab es neue Entwicklungen. Die in ihrer eigenen Partei unter Druck geratene britische Premierministerin Theresa May könnte einem Medienbericht zufolge für ihren Brexit-Plan Unterstützung aus der Opposition bekommen. Etwa 30 bis 40 Abgeordnete der Labour Party seien bereit, für eine Vereinbarung über den EU-Austritt zu stimmen, berichtete die Zeitung „The Times“ am Mittwoch unter Berufung auf nicht genannte Parlamentarier.

Bei den Einzelwerten gehörten Bergbauaktien wie Antofagasta (minus 5,53 Prozent), BHP Billiton (minus 4,12 Prozent) und Rio Tinto (minus 3,89 Prozent) zu den größten Verlierern. In der Gewinnzone notierten hingegen einige defensivere Werte aus der Telekombranche wie BT Group (plus 3,63 Prozent) oder aus dem Stromsektor wie United Utilities (plus 3,41 Prozent).

Immerhin etwas besser als der Gesamtmarkt hielten sich die Aktien von HSBC mit einem Minus von 0,34 Prozent. Die Großbank HSBC hat einen Streit mit der US-Regierung wegen fragwürdiger Hypothekengeschäfte beibelegt. Das Geldhaus gab am Dienstag in New York bekannt, sich mit dem US-Justizministerium auf einen 765 Millionen Dollar teuren Vergleich geeinigt zu haben. Mit der Zahlung kauft sich HSBC in einem seit Jahren andauernden Ermittlungsverfahren frei.

