Brücke auf Sardinien eingestürzt, keine Opfer

Rom (APA) - Nach heftigen Niederschlägen ist am Mittwoch eine Brücke über einen Fluss unweit der Hauptstadt Sardiniens, Cagliari, eingestürzt. Es gab keine Opfer, berichteten italienische Medien.

Wegen der Unwetter war der Fluss über die Ufer getreten. Aus Sicherheitsgründen hatte die Polizei wenige Stunden vor dem Einsturz die Brücke gesperrt. Der Brückeneinsturz hat eine stark befahrene Verkehrsachse in zwei Teile geteilt. Dies verursachte schwere Probleme für den Verkehr.

Der Brückeneinsturz erinnert an die Katastrophe in Genua am 14. August. Beim Einsturz der Morandi-Brücke kamen 43 Personen ums Leben, 600 weitere verloren ihre Wohnung. Seitdem werden in Italien die Brücken streng kontrolliert. Die Regierung hat unter anderem eine nationale Behörde für die Infrastruktursicherheit eingerichtet.