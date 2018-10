New York (APA) - Mit herben Verlusten hat die Wall Street am Mittwoch die Börsensitzung beendet. Technologiewerte gerieten am heutigen Handelstag besonders unter Druck. Weiterhin steigende Renditen amerikanischer Anleihen und der schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China, führten Börsianer als Gründe für die Turbulenzen an.

Der Dow Jones Industrial Index rutschte um 3,15 Prozent auf 25.598,74 Einheiten ab. Damit erlitt das weltweit wichtigste Börsenbarometer die größten Verluste seit mehr als einem halben Jahr. Innerhalb des Index waren Microsoft und Nike mit jeweils 5,43 und 6,81 Prozent im Minus die größten Verlierer. Der S&P-500 Index verlor 3,29 Prozent auf 2.785,68 Zähler.

Der Nasdaq Composite Index sackte gar um satte 4,08 Prozent auf 7.422,05 Zähler ab. Die unter dem Akronym FAANG zusammengefassten Aktien von Facebook, Apple, Amazon, Netflix und der Google-Mutter Alphabet verzeichneten allesamt hohe Verluste: Netflix knickten um 8,38 Prozent ein. Apple gaben um 4,63 Prozent nach. Amazon reduzierten sich um 6,15 Prozent. Die A-Aktien von Alphabet verloren 4,63 Prozent.

Im Handelsstreit zwischen China und den USA droht eine neuerliche Zuspitzung. US-Finanzminister Steven Mnuchin hat die chinesische Regierung vor einer Abwertung der chinesischen Währung gewarnt. Im Vorfeld des Treffens der G20-Finanzminister auf der indonesischen Insel Bali sagte Mnuchin: „Während wir auf Handelsthemen schauen, ist es keine Frage, dass wir sicherstellen wollen, dass China keine Abwertungen vornimmt, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen“.

US-Präsident Donald Trump meinte bezüglich des Handelskonflikts, die chinesische Regierung sei für eine Einigung noch nicht bereit. Daher habe er einige Treffen mit chinesischen Offiziellen abgesagt. Der US-Präsident drohte zudem mit Sonderzöllen auf chinesische Waren im Wert von 267 Mrd. Dollar.

Einbußen von 7,14 Prozent verzeichneten nach Veröffentlichung von Umsatzzahlen die Papiere von Fastenal. Am Markt wurde auf enttäuschende Bruttomargen des Herstellers von Verbindungsmitteln verwiesen.

Unter den weiteren Einzelwerten standen heute Aetna und CVS Health im Rampenlicht. Die US-Kartellbehörde erlaubt der Drogerie- und Apothekenkette CVS, den Krankenversicherer Aetna zu übernehmen. Allerdings müssen Geschäftsteile verkauft werden, teilte das Justizministerium in Washington mit. Nach anfänglichen Kursgewinnen sanken CVS-Aktien um 0,72 Prozent. Aetna-Papiere verloren 0,15 Prozent.

Aktien des Tabakkonzerns Altria gaben indes um 0,30 Prozent nach. Das Milliardenunternehmen erwägt laut Presseberichten den Einstieg bei der Cannabis-Firma Aphria, deren Anteilsscheine um mehr als 14 Prozent nach oben schossen.

