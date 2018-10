Basketball: Meister Kapfenberg in Europe-Cup-Quali ausgeschieden

Leiden (APA) - Österreichs Basketball-Meister Bulls Kapfenberg Bulls hat auch das Rückspiel in der 2. Qualifikations-Runde zum FIBA Europe Cup verloren. Die Steirer unterlagen am Mittwoch beim niederländischen Vizemeister ZZ Leiden mit 57:68 (31:34) und sind ausgeschieden. Die Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase war nach einer 62:79-Heimpleite vergangene Woche bereits schlecht gewesen.

Die Partie in Leiden wurde erst im Schlussviertel entschieden, das mit 16:7 an die Gastgeber ging. Bester Werfer bei Kapfenberg war der serbische Spielmacher Bogic Vujosevic mit 16 Punkten. US-Center Darien Nelson-Henry kam auf 13 Zähler und elf Rebounds. Für die Kapfenberger geht es am Samstag (19.00 Uhr) mit dem ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen die Swans Gmunden weiter.

Ergebnis der 2. Runde der Qualifikation zum FIBA Europe Cup vom Mittwoch:

ZZ Leiden (NED) - Kapfenberg Bulls 68:57 (34:31). Beste Werfer Kapfenberg: Vujosevic 16, Nelson-Henry 13, Stegnjaic und Wilson je 10. Hinspiel 79:62 - Leiden mit Gesamtscore 147:119 in der Gruppenphase