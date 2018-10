Erzbischof Romero: Vom konservativen Pfarrer zum sozialen Aktivisten

San Salvador/Vatikanstadt (APA/dpa) - Der salvadorianische Erzbischof Oscar Romero, der am 14. Oktober gemeinsam mit Papst Paul VI. heiliggesprochen wird, war keineswegs immer ein überzeugter Befreiungstheologe. Erst die katastrophalen sozialen Zustände in seiner mittelamerikanischen Heimat machten ihn zu einem engagierten Anwalt der Armen und Unterdrückten.

Zeitlebens sprach sich Romero jedoch gegen eine „marxistische“ Version der Befreiungstheologie - die seiner Ansicht nach eine bloß „materielle Befreiung“ propagierte - und für einen Zugang zur sozialen Gerechtigkeit gemäß der Lehre Papst Pauls VI. aus, wie er selbst sagte. Dieser Papst hatte vor allem in seiner Enzyklika „Populorum Progressio“ (1967) vehement gerechtere soziale Verhältnisse weltweit eingefordert. Nun werden die beiden gemeinsam in das Verzeichnis der Heiligen der katholischen Kirche aufgenommen.

Oscar Arnulfo Romero y Galdamez wurde am 15. August 1917 in Ciudad Barrios geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Vor seinem Theologiestudium absolvierte er eine Tischlerlehre. 1942 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Nach seiner Rückkehr nach El Salvador arbeitete er zunächst als Pfarrer und tat sich als begabter Prediger sowie Unterstützer der neuen Laienbewegungen hervor. Theologisch galt er eher als konservativ und galt als Unterstützer der Organisation Opus Dei. 1970 wurde er zum Bischof geweiht. 1974 übernahm Romero den Bischofssitz der Diözese Santiago de Maria, 1977 folgte die Ernennung zum Erzbischof von San Salvador.

Nach dem Mord an dem für die Armen und Entrechteten engagierten Jesuitenpater Rutilio Grande, einem persönlichen Freund Romeros, 1977 ergriff der Erzbischof immer lauter Partei gegen das Militär und die herrschenden Eliten. Am 24. März 1980 wurde er von einem Mitglied einer rechtsgerichteten Todesschwadron erschossen, als er in einer Krankenhauskapelle in San Salvador die Messe las. Der Auftrag zu dem Anschlag stammte von Geheimdienstmajor Roberto D‘Aubuisson Arrieta (1944-1992), der später die rechte ARENA-Partei gründete. Das Attentat gilt als Auslöser des salvadorianischen Bürgerkriegs, in dem bis 1992 rund 75.000 Menschen starben. Romero wurde am 23. Mai 2015 in San Salvador seliggesprochen.

