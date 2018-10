Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Donnerstag mit tieferer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund acht Punkte unter dem Schluss-Stand vom Mittwoch (3.252,83) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.199,00 und 3.259,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.215,00 Punkten aus.

Nach vier zum Teil sehr starken ATX-Verlusttagen in Folge sollte es auch am Berichtstag mit den heimischen Aktienkursen weiter nach unten gehen. Massiv schwache Überseevorgaben lieferten die Wall Street und die asiatischen Aktienmärkte. Der Dow Jones sackte am Vorabend um beachtliche 3,15 Prozent ab und musste damit die deutlichsten Verluste seit mehr als einem halben Jahr hinnehmen. International drückten die Bedenken der Anleger vor steigenden Kapitalmarktzinsen merklich auf die Stimmung. Zudem droht im Handelsstreit zwischen China und den USA eine neuerliche Zuspitzung.

In Wien steht auf Unternehmensebene KapschTrafficCom im Mittelpunkt des Handelsgeschehens. Der heimische Mautspezialist KapschTrafficCom soll den Zuschlag zur Errichtung und den Betrieb der deutschen Pkw-Maut erhalten. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf bis zu 120 Mio. Euro.

Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern Agrana hat im ersten Halbjahr 2018/19 im Lichte des Endes der EU-Zuckermarktordnung vor einem Jahr und niedrigerer Bioethanolpreise einen Gewinneinbruch auf 39,9 Mio. Euro verzeichnet, nachdem in der Vorjahresperiode noch ein Plus von fast 100 Mio. erwirtschaftet worden war. Der Umsatz ging um 7,4 Prozent auf 1,26 Mrd. Euro zurück.

Am Mittwoch ist der ATX dem schwachen europäischen Börsenumfeld gefolgt hat um satte 2,43 Prozent schwächer bei 3.252,83 Punkten geschlossen. Kursverluste zur Eröffnung der Wall Street dürften zusätzlich belastet haben.

An der Spitze des ATX legten die Anteilsscheine von Telekom Austria um 3,18 Prozent zu. Breite Gewinne im europäischen Telekom-Sektor dürften gestützt haben. Hingegen sackten die Titel von voestalpine um 3,53 Prozent ab. Die gesamte europäische Stahlbranche stand unter Druck.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

~ Telekom Austria +3,18% 6,49 Euro AG +0,64% 47,30 Euro Mayr-Melnhof +0,55% 110,40 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

~ Lenzing -6,27% 78,50 Euro Verbund -6,07% 39,28 Euro FACC -5,23% 16,32 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA070 2018-10-11/08:45