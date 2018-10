Brief von Einstein an Fan wird in den USA versteigert

Dallas (Texas) (APA/dpa) - Ein Brief des Physikers Albert Einstein (1879-1955) an einen Fan wird in den USA versteigert. In dem einseitigen auf einer Schreibmaschine getippten Brief beantworte Einstein 1952 eine Frage eines Arztes aus San Francisco über seine Theorien, wie das Auktionshaus Heritage in Dallas mitteilte. Der Brief könne bei der für 25. Oktober angesetzten Auktion bis zu 35.000 Dollar (30.434 Euro) einbringen.

Rund sechs Wochen später wird in New York ein weiterer Einstein-Brief versteigert. Der zwei Seiten lange handschriftliche Brief aus dem Jahr 1954 an den Philosophen Eric Gutkind könnte nach Schätzungen des Auktionshaus Christie‘s sogar bis zu 1,5 Millionen Dollar bringen. Einstein beschreibe darin seine Gedanken über Religion, seine jüdische Identität und seine Suche nach dem Sinn des Lebens.