Wiener Rentenmarkt am Vormittag deutlich fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Donnerstag, am späten Vormittag deutlich zugelegt. In allen beobachteten Laufzeit der heimischen Bundesanleihen wurden kräftige Kursgewinne verbucht.

Eine Verkaufswelle an den Europas Aktienmärkten wie auch an der Wall Street lieferte den Anleihen Unterstützung. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA und die Sorge vor einer neuen Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China trieb die Anleger in vergleichsweise sichere Anlagen.

Gegen den allgemeinen Markttrend entwickelten sich dagegen die Staatsanleihen aus Italien. Hier gab es vor dem Hintergrund der Querelen um den geplanten Staatshaushalt erneut Kursverluste.

Heute um 11.10 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 158,51 um 18 Ticks über dem letzten Settlement von 158,33. Das bisherige Tageshoch lag bei 158,71, das Tagestief bei 158,26. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 45 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 312.711 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,46 (zuletzt: 1,51) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,71 (0,76) Prozent, die fünfjährige mit 0,04 (0,08) Prozent und die zweijährige lag bei -0,48 (-0,46) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 33 (zuletzt: 32) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 27 (26) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 21 (16) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 16 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) zuletzt Bund 47/02 30 1,50 100,90 101,34 1,46 33 100,3 Bund 28/01 10 0,75 100,39 100,46 0,71 27 100,1 Bund 23/03 5 0,00 99,83 100,03 0,04 21 99,83 Bund 20/01 2 3,90 107,69 107,79 -0,48 16 107,73 ~