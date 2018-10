Zwei Mopedfahrerinnen in Vorarlberg rutschten auf Ölfilm aus

Bregenz (APA) - Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Frastanz (Bezirk Feldkirch) einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten verschuldet. Die Täter verursachten einen Ölfilm auf einer Straße im Ortsgebiet, auf dem zwei 16-jährige Mopedlenkerinnen zu Sturz kamen. Sie wurden ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, so die Polizei.

Die Unbekannten hatten auf der Baustelle des „Gemeindepark Frastanz“ zwischen 17.45 Uhr und 6.30 Uhr früh den Hahn eines Fasses mit Schalöl geöffnet, das daraufhin auslief und sich auf der Fahrbahn verteilte. Die beiden Mädchen stürzten gegen 6.30 Uhr bzw. 6.40 Uhr beim Darüberfahren. Die Polizei bittet um Hinweise.