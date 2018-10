Leitbörsen in Fernost im freien Fall - Nikkei -3,9%, Shanghai -5,2%

Tokio (APA) - Die Leitindizes der Börsen in Fernost haben am Donnerstag hohe Verluste eingefahren. Bereits am Vortag waren in den USA die Börsen mit tiefroten Zahlen aus dem Handel gegangen. Das hatte auch in Asien eine Ausverkaufswelle ausgelöst.

Marktbeobachtern zufolge sind die steigenden Zinsen in den USA ein Grund für die Verkäufe. Insbesondere Technologiewerte mussten an den Börsen in Asien starke Verluste einstecken.

Der Nikkei-225 Index in Tokio sackte beachtliche 915,18 Zähler oder 3,89 Prozent auf 22.590,86 Punkte ab. Im Leitindex gab es nur einen Wert der sich in der Gewinnzone halten konnte. Aktien des Baukonzerns Daiwa House stiegen um leichte 0,21 Prozent.

Tagesschwächster Wert im Nikkei waren unterdessen Aktien von Nippon Sheet Glass die fast 10 Prozent verloren. Auch mit herben Verlusten über der Sechs-Prozent-Marke mussten sich Shiseido, Marubeni, JXTG sowie TDK abfinden.

Bei den Maschinenbauwerten in Japan hat der Robotikspezialist Yaskawa seine Jahresziele zuletzt deutlich nach unten korrigiert. Grund dafür sind die geringeren Erwartungen für die Geschäftssparte „Motion Control“. Die Papiere verzeichneten daraufhin ebenfalls ein Minus von knapp 6 Prozent. Beim Branchenkollegen Fanuc waren es sogar 6,84 Prozent.

Der Hang Seng Index in Hongkong rutschte um satte 926,70 Zähler (minus 3,54 Prozent) auf 25.266,37 Einheiten ab, was dem Stand von Juli vergangenen Jahres entspricht. Der Shanghai Composite sackte noch stärker um 142,38 Punkte oder 5,22 Prozent auf 2.583,46 Punkte ab. Der weit gefasste Leitindex befindet sich damit auf dem niedrigsten Niveau seit November 2014.

Bei den Einzelwerten in Hongkong gab es keine Gewinner. Abgestraft wurden besondere die Technologiewerte: Tencent verloren 6,77 Prozent und AAC gaben mehr als 7 Prozent ab. Bei Sunny Optical waren es 6,18 Prozent Minus.

Auch die Märkte in Südostasien konnten der Verkaufwelle nicht entkommen. Der Straits Times Index in Singapur verlor 2,69 Prozent, der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 34.048,70 Zählern mit minus 712,19 Punkten oder 2,05 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney fiel 170,3 Zähler oder 2,76 Prozent auf 5.993,50 Einheiten.