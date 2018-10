Nationalrat: Liste Pilz verlangt Sondersitzung zu Klimaschutz

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA199 vom 11.10.2018 muss es im zweiten Absatz, letzter Satz richtig heißen: „Dringlichen Antrag Richtung Umweltministerin“ (nicht: „Dringliche Anfrage an Umweltministerin“). Die Liste Pilz hat ihre Angaben korrigiert. --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Gleich zwei Sondersitzungen gibt es kommende Woche im Nationalrat: am Freitag beschäftigen sich die Parlamentarier auf Antrag der NEOS mit der Verlängerung der Grenzkontrollen, am Donnerstag geht es auf Verlangen der Liste Pilz um das Thema Klimaschutz. Unter dem Titel „Klima schützen jetzt“ protestiert die Oppositionspartei gegen das mangelnde Vorgehen der Regierung gegen die Erderhitzung.

Die ÖVP-FPÖ-Regierung habe das Thema Klimawandel „völlig ausgeblendet“ und verfolge dazu „keine erkennbare Strategie in Österreich“, kritisierte Liste-Pilz-Klubobmann Wolfgang Zinggl am Donnerstag im Gespräch mit der APA. Im Mittelpunkt der umweltpolitischen Aktivitäten von Türkis-Blau stünden vor allem wirtschaftliche Interessen, auch auf EU-Ebene tue die Regierung viel zu wenig für einen aktiven Klimaschutz. Die Liste Pilz wird deshalb im Rahmen der Sondersitzung einen Dringlichen Antrag Richtung Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) stellen.