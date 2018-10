Von „Fuck Ju Göhte 3“ bis „Deadpool 2“: „Golden Tickets“ vergeben

Wien (APA) - „Fack Ju Göhte 3“, „Star Wars: Die letzten Jedi“ und „Mamma Mia! Here We Go Again“: Das sind die drei besucherstärksten Filme des abgelaufenen Kinojahres in Österreich. Sie wurden gemeinsam mit sechs weiteren Streifen am Donnerstag mit „Golden Tickets“ ausgezeichnet. Die „Austria Tickets“ gingen u.a. an „Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft“, „Die beste aller Welten“ und „Arthur & Claire“.

„Golden-Tickets“ werden von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ab 300.000 heimischen Besuchern verliehen, insgesamt kamen neun Filme über diese Marke. Die „Austria Tickets“ werden für österreichische Streifen ab 75.000 Besuchern an die erfolgreichsten Filmverleihe und -vertriebe vergeben. „Die Kinowirtschaft lebt von der Qualität der Filme und wir sind froh, dass aus der Filmschmiede Hollywood nach wie vor ein großartiges Produkt geliefert wird“, so der Kinosprecher in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Christian Dörfler. „Aber auch der österreichische Film gibt mit insgesamt fünf Auszeichnungen ein kräftiges Lebenszeichen von sich.“

Auch Michael Stejskal, Obmann der Berufsgruppe Filmverleih- und Vertrieb des Fachverbandes der Film- und Musikwirtschaft zeigte sich erfreut: „Die Fülle an Golden Tickets und Austria Tickets ist ein schlagkräftiger Beweis für die Attraktivität des Kinos. Besonders erfreulich ist, dass sich hier die ganze Bandbreite des aktuellen Filmschaffens abbildet: vom Hollywood-Blockbuster bis zum österreichischen Dokumentarfilm.“

„Golden Ticket“ 2017/18

~ Filmtitel Verleiher Besucherzahl Fack Ju Göhte 3 Constantin 538.819 Star Wars: Die letzten Jedi Walt Disney 527.396 Mamma Mia! Here We Go Again Universal 480.496 Avengers: Infinity War Walt Disney 411.857 Fifty Shades Of Grey - Befreite Lust Universal 402.824 Es Warner Bros 333.908 Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub Sony 327.191 Jumanji: Willkommen im Dschungel Sony 317.635 Deadpool 2 Fox 300.581 ~

„Austria Ticket“ 2017/18

~ Filmtitel Regie Verleiher Besucherzahl Hilfe, ich hab meine Eltern Tim Trageser Sony 122.956 geschrumpft Die beste aller Welten Adrian Goiginger Polyfilm 91.740 Arthur & Claire Miguel Alexandre Filmladen 87.828 Die Migrantigen Arman T. Riahi Luna 80.307 The Green Lie Eli Roth Filmladen 76.334 ~