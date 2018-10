Tischtennis: Linz Froschberg greift in Champions League doppelt an

Linz (APA) - Tischtennis-Meister Linz AG Froschberg startet am Sonntag (15.00 Uhr) daheim gegen Sporting Lissabon in Gruppe C der Damen-Champions-League. Neu in der Eliteliga ist mit LZ Linz-Froschberg das Zweier-Team aus Oberösterreichs Landeshauptstadt. Hier geht es in Pool D am Samstag (13.00) in Polen bei Tarnobrzeg los. Die dritten Teams der Dreier-Gruppen sind Saint Quentinois (FRA) bzw. Hodonin (CZE).

Lokalmatadorin Sofia Polcanova ist als Weltranglisten-15. und Europas Nummer eins weiter die Führungsspielerin Froschbergs, mit Soo Wai Yam Minnie aus Hongkong hat sie aber eine gute Unterstützung bekommen. Die 20-Jährige ist Weltranglisten-40. und zeigte zuletzt beim Weltcup mit einem Sieg gegen Olympiasiegerin Ding Ning auf. Dritte im Bunde ist die Schwedin Linda Bergström (92.), die auf Weltranglistenplatz 122 vorgestoßene Österreicherin Karoline Mischek ergänzt den Kader.

Bei Lissabon spielen mit Li Fen (128.) die Europameisterin von Schwechat 2013, die Rumänin Daniela Dodean (105.) und Deutschlands ehemaliger Teamspielerin Zhengi Barthel drei Routiniers. Während das Linzer Einser-Team dennoch als Favorit gilt, ist das Zweier-Team in Polen klarer Außenseiter.