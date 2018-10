Nanni Moretti plant neuen Film: Casting beginnt

Rom (APA) - Der italienische Regisseur Nanni Moretti arbeitet an einem neuen Film. Der 13. Spielfilm des gebürtigen Römers basiert auf dem Roman „Über uns“ des israelischen Autors Eshokol Nevo. Der in Tel Aviv spielende Roman wird in Morettis Film auf Rom bezogen, berichtete die italienischen Tageszeitung „Il Fatto quotidiano“(Donnerstagsausgabe).

„Drei Stockwerke“ (Tre piani) lautet der vorläufige Titel des Films, in dem es um das Leben von drei Familien geht, die im selben Gebäude in Rom wohnen. Produziert wird der Film von der römischen Filmproduktionsgesellschaft Fandango. Vom 13. bis zum 27. Oktober plant Moretti in seinem römischen Kino „Nuovo Sacher“ das Casting der Schauspieler.

Der 65-jährige Regisseur hat kürzlich seinen vierten Dokumentarfilm gedreht. Darin beschäftigt er sich mit Chile zur Zeit der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet. Der Dokumentarfilm feiert seine Premiere zum Abschluss des Turiner Filmfestivals (23. November bis 1. Dezember).

Nanni Morettis bisher letzter Spielfilm war „Mia Madre“ (Meine Mutter), der 2015 in Cannes vorgestellt wurde. In der Hauptrolle spielt Margherita Buy eine erfolgreiche, aber mit dem Sterben ihrer Mutter völlig überforderte Regisseurin.