Volleyball: AlpenVolleys streben in deutscher Liga wieder Top vier an

Unterhaching (APA) - Die Hypo Tirol AlpenVolleys Haching starten am Sonntag in ihre zweite Saison in der deutschen Volleyball-Bundesliga. Mit Libero Florian Ringseis ist ein österreichischer Nationalspieler zur Truppe von Coach Stefan Chrtiansky gestoßen, Manager-Sohn Niklas Kronthaler ist weiter mit an Bord.

Vater und Manager Hannes Kronthaler gab das erneute Erreichen des Semifinales als Saisonziel an, dafür wurden mit Kirill Klez (RUS), Thomas Hodges (AUS), Hugo De Leon (BRA), Pawel Halaba (POL) und Mathew Pollock (USA) einige weitere Verstärkungen geholt. In der vergangenen Saison unterlag die in Unterhaching und Innsbruck spielende Equipe gegen Rekordmeister VfB Friedrichshafen in der Semifinalserie 0:2.