Vorarlberger Seilbahnen investieren 44,5 Mio. Euro in Wintersaison

Bregenz (APA) - Die Vorarlberger Seilbahnen investieren rund 44,5 Mio. Euro in die kommende Saison. Mit 18 Mio. Euro entfalle der größte Teil davon auf Modernisierungen. Wichtiges Thema sei zudem die Verbindung von Wirtschaftlichkeit und Naturschutz, denn eine intakte Natur sei das größte Kapital, so die Verantwortlichen anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Fachgruppe Seilbahnen in der Wirtschaftskammer.

Man investiere nicht in Wachstum, sondern in Qualität und Gästezufriedenheit. „Schließlich hängt der Erfolg des Tourismus in vielen Regionen maßgeblich mit der strategischen Arbeit der Bergbahnen und den laufenden Investitionen der heimischen Seilbahnbetriebe zusammen“, so Hannes Jochum, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV), am Donnerstag. Vorarlberg Tourismus-Geschäftsführer Christian Schützinger bestätigte, die Ausrichtung der Seilbahnen spiele auch weiterhin eine wichtige Rolle für die Entwicklung des heimischen Tourismus, und umgekehrt.

9,7 Mio. Euro fließen heuer nach Angaben der Seilbahnwirtschaft in die Schneesicherheit, 9,8 Mio. Euro in Umwelt- und Sicherheitsmaßnahmen. „Die Vorarlberger Skigebiete beschneien ausschließlich nach dem Reinheitsgebot - das heißt, auf die Pisten kommt nur Wasser und Luft“, betonte Jochum. Zudem lege man bei Liftanlagen und Beschneiungsteichen Wert auf eine schonende Umsetzung und anschließende Renaturierung. Es sei sein Ziel aufzuzeigen, „dass sich Naturschutz und Wirtschaftlichkeit verbinden lassen“. Fachgruppen-Geschäftsführer Michael Tagwerker ergänzte, man wolle behutsam mit den natürlichen Ressourcen umgehen. So habe etwa das Skigebiet Silvretta Montafon drei Schleppliftanlagen durch einen Sessellift ersetzt, bei gleichbleibender Förderkapazität.

Die Vorarlberger Bergbahnen hätten mit ihren Pionierleistungen in den vergangenen 50 Jahren positiv zur Entwicklung der Vorarlberger Wirtschaft beigetragen, so Jochum in einem Rückblick. Laut einer Studie werden die Seilbahnbetriebe bis 2021 rund 320 Mio. Euro in Vorarlbergs Wirtschaft investieren, 40 Branchen profitierten davon. Die Seilbahngesellschaften setzten demnach jährlich ein Viertel der Ticketeinnahmen wieder in den Skigebieten ein. In der Fachgruppe sind 70 Mitglieder und 32 Skigebiete vertreten, die 307 Bahnen und Lifte betreiben. Der Jahresnettoumsatz aus der Personenbeförderung belief sich 2017/18 auf 152 Mio. Euro. Die Reinvestitionsquote betrage 29,3 Prozent.

~ WEB https://news.wko.at/presse ~ APA291 2018-10-11/13:40