Wiener Städtische wächst, neue Kampagne mit Seiler und Speer

Wien (APA) - Die Wiener Städtische Versicherung ist heuer auf Wachstumskurs und hat im ersten Halbjahr mehr Prämien eingenommen. Mit einer neuen Kampagne „Lebe das Leben“ und dem dazugehörenden Song des Austro-Pop-Duos Seiler und Speer „Ois OK“ beschreitet die Versicherung neue Wege.

„Wir wollen mit der Kampagne und dem Lied was dazu beitragen, dass wir die Stimmung in diesem Land ein bissl verbessern“, sagte Wiener-Städtische-Generaldirektor Robert Lasshofer am Donnerstag bei der Pressekonferenz zur Präsentation der neuen Kampagne. „Wir wollen Zuversicht damit ausstrahlen.“ Laufen soll sie in dieser Konstellation bis Ende November, dann werde man sehen. Man habe bewusst Musik gewählt, so Mariusz Jan Demner, von der Agentur Demner, Merlicek & Bergmann, die die Kampagne konzipiert und realisiert hat.

Anders als sonst wurde nicht ein bekannter Titel für eine TV-Produktion eingesetzt, sondern es wurde bei Musikern angefragt, ob sie als Vorgriff auf ihr nächstes Album einen Song zum Thema „Lebe das Leben“ schreiben würden, hieß es heute. Entstanden ist „Ois OK“ - als erster Song des neuen Seiler-und-Speer-Albums ausgekoppelt, das im kommenden Frühjahr erscheint. Der Release der Single erfolgte zuerst, dann sei erst der kommunikative Auftritt der Versicherung gelaufen, hieß es heute. Bereits wenige Tag nach dem Launch habe es über 200.000 Aufrufe gegeben. Die Kampagne sei zuerst auf den digitalen Medien gewesen. Das Musikvideo ist unter anderem auch auf LebeDasLeben.com, wo die Wiener Städtische auch Versicherungslösungen präsentiert.

Die Wiener Städtische Versicherung sei gut unterwegs und im ersten Halbjahr über alle Sparten gewachsen, sagte Lasshofer heute zur APA. In der Lebensversicherung sind die Einnahmen des seit Ende September (rückwirkend per Jahresanfang) mit der s Versicherung fusionierten Unternehmens um 1 Prozent gewachsen. In der Autoversicherung lag das Plus bei 2,5 Prozent, in den Nicht-Kfz-Sparten bei 2,2 Prozent. Am kräftigsten wuchsen die Prämieneinnahmen in der Krankenversicherung mit einem Anstieg um 3,6 Prozent.

Die Schaden/Kostenquote - Schäden und Kosten im Verhältnis zu den Prämieneinnahmen - entwickle sich gut und liege bei „satt unter 95 Prozent“. Für das Gesamtjahr rechnet Lasshofer aus heutiger Sicht mit einem Fortsetzen des Trends, „sofern nichts Außergewöhnliches passiert“.

Durch die Fusion von Wiener Städtischer und s Versicherung ist der größte Lebensversicherer mit einem Marktanteil von 23 Prozent entstanden. Über alle Sparten hinweg liege man bei einem Marktanteil von 18,5 Prozent.

Positiv wirkt sich heuer bei der Wiener Städtischen die gute Konjunktur aus. „Wir merken die Verbesserung auf der Konsumentenseite in dem Sinn, dass sich die Stimmung der Konsumenten verbessert, das hat natürlich auch mit konjunkturellen Entwicklungen zu tun“. Für die Lebensversicherung seien die Rahmenbedingungen aber nicht leicht - „wir haben noch immer eine Geldpolitik, die homöopathische Zinsen liefert“. Bemerkbar sei auch eine leichte Veränderung im Nachfrageverhalten der Kunden. Das Thema biometrische Absicherung wie beispielsweise Berufsunfähigkeit, Unfall oder Pflege werde stärker nachgefragt, was Lasshofer auch für „sehr vernünftig“ hält. „Wir versichern unsere Autos gegen irgendwelche Kratzer, auf unsere eigenen Kratzer, die persönlichen Kratzer nehmen wir relativ wenig Rücksicht“.

