Kitzbühel 2 - Tiroler Grüne kritisieren frühen Saisonstart

Kitzbühel (APA) - Die Tiroler Grünen haben den frühen Start der Kitzbüheler Bergbahnen in die Skisaison an diesem Wochenende kritisiert. LAbg. und Tourismussprecher Georg Kaltschmid sprach am Donnerstag in einer Aussendung von einem „massiven Imageschaden für den gesamten Tiroler Tourismus. Er habe dafür „Null Verständnis“, fügte Kaltschmid, der selbst Hotelier in Walchsee ist, hinzu.

„Es sind Aktionen wie diese, die dem Tourismus enorm schaden. Denn diese Bilder gehen in die ganze Welt“, so der LAbg. Für Skipisten bei 20 Grad habe niemand Verständnis, weder die Einheimischen, noch Touristen. „Kunstschneisen mitten in der Spätsommerlandschaft - so was darf es eigentlich nicht geben“, betonte Kaltschmid und nahm auch Seilbahn-Obmann und ÖVP-Nationalrat Franz Hörl in die Pflicht.

Der Grüne schlug eine freiwillige Vereinbarung unter den Seilbahnbetreibern über den frühestmöglichen Start der Wintersaison vor. „Es muss eine Begrenzung der Wintersaison geben. Am besten ist es, wenn sich die Betreiber selbst dazu verpflichten“, meinte Kaltschmid. Sollten sich die Betreiber nicht untereinander einig werden, müsse ein anderer Weg gefunden werden. „Wenn einige meinen, ihr Profit sei wichtiger als das Image des gesamten Tourismus, dann muss es eine entsprechende Reaktion darauf geben“, forderte der Hotelier.

