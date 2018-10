Brexit - Blümel hofft auf „rasches Ergebnis“ in Verhandlungen

London/Wien (APA) - EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) hofft in den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien auf ein „rasches Ergebnis“ und darauf, „hoffentlich substanzielle Fortschritte nächste Woche auf dem Tisch“ zu haben, wie er am Donnerstag in London vor Journalisten sagte. Momentan werde „intensivst verhandelt“.

Er wolle versuchen, „in dieser heißen Phase der Verhandlungen mitzunehmen, was die Briten sich genau wünschen“ und wo es vielleicht Möglichkeiten gebe, als Brückenbauer zu wirken, sagte Blümel, der auch die Rolle Österreichs als Ratspräsidentschaft der 28 hervorhob.

Als einen der Gründe für seinen Besuch nannte der amtierende EU-Ratsvorsitzende auch „negative Medienberichte nach dem Salzburg-Gipfel in Großbritannien“, wonach die EU Großbritannien „nicht respektieren“ und „vor den Kopf stoßen“ würde: „Das ist in keiner Weise der Fall. Ganz im Gegenteil: Es ist eine extreme Wertschätzung auf beiden Seiten für beide Seiten da, und dass es medial anders kommuniziert oder verkauft worden ist, das ist etwas, was niemand wollte“, betonte Blümel.

Er habe erst am Mittwoch mit EU-Chefverhandler Michel Barnier telefoniert, der ihm bestätigt habe, dass die Gespräche „in einer heiklen Phase“ seien, sagte Blümel, der unterstrich, dass die EU höchst interessiert daran sei, zu einem Kompromiss zu kommen. „Das schließt natürlich ein Entgegenkommen dort ein, wo es möglich ist.“ Was nicht möglich sei, „ist so etwas wie die vier Grundfreiheiten aufzuteilen, weil das einfach ein fundamentales Grundprinzip der Europäischen Union ist, und das muss es auch bleiben“.

Jetzt gehe es darum, „das Nordirland-Protokoll zu finalisieren“, bis zu einem gewissen Grad aber auch schon vorauszudefinieren, wie das künftige Verhältnis in Grundzügen aussehen könne, sagte Blümel. Der EU-Minister, der Großbritannien zum ersten Mal in seiner Rolle als Ratsvorsitzender besucht, wollte am Donnerstagnachmittag in London unter anderem mit dem britischen Außenminister Jeremy Hunt Gespräche führen. Am Freitag reist Blümel nach Irland weiter.