Beach-Volleyball: Seidl/Waller verloren auf World Tour in China knapp

Yangzhou (APA) - Die Österreicher Robin Seidl/Philipp Waller haben am Donnerstag beim World-Tour-Turnier der Beach-Volleyballer in Yangzhou in China ihre Auftaktpartie gegen die Deutschen Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms 1:2 (-12,19,-13) verloren. Für das ÖVV-Duo geht es bei diesem 4*-Event am Freitag in Gruppe C gegen die Russen Maxim Siwolap/Artem Jarsutkin gegen das Ausscheiden.

In der vergangenen Woche hatten Seidl/Waller beim 3*-Turnier in Qinzhou in China nach dem Gruppensieg, insgesamt drei Erfolgen sowie einer Niederlage Endrang fünf belegt.