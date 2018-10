Vom Flüchtling zur Design-Ikone: Josef Frank zu Gast in Finnland

Helsinki (APA) - Bekannt geworden ist er für seine floralen Muster, für Kuratorin Anna Vihma ist Architekt und Designer Josef Frank (1885-1967) noch viel mehr: Ein „Humanist des Designs“, wie sie ihn auf der Homepage des Designmuseums Helsinki nennt. Dieses präsentiert ab dem morgigen Freitag die Übernahme der MAK-Schau zu Leben und Schaffen des jüdisch-österreichischen Architekten.

Neben dem architektonischen Wirken Franks, welches in der Ausstellung auch Erwähnung findet, fokussiert das finnische Museum speziell auf seine Entwürfe von Möbel- und Textildesign. Im Zentrum stehen jene Kreationen, die Frank für sein Einrichtungshaus „Haus und Garten“ und später Svenskt Tenn (gegründet von Estrid Ericson) gestaltete. Doch auch Miniaturen von „Fantasiehäusern“, die Frank entwarf, werden in der Ausstellung zu sehen sein.

Der in Baden bei Wien geborene Designer emigrierte in den 1930ern nach Schweden und gilt auch heute noch als einer der wichtigsten Vertreter der Moderne im nordischen Raum. Frank steht mit seinen Designs für einen Mix aus historischen Einflüssen und der gleichzeitigen Umkehr althergebrachter Tradition, die nicht an Aktualität verlieren. Svenskt Tenn verkauft heute noch Stoffe im Design von Frank. 2015 zeigte das MAK - Museum für angewandte Kunst in Wien die Schau „Against Design“, die nun in leicht variierter Form in Helsinki zu sehen ist.

Abseits der Ausstellung sind einige Veranstaltungen geplant, wie etwa Designabende im Sinne Josef Franks und ein „Lunch Talk“ mit Per Ahldén, Vertreter der Svenskt Tenn. Zu sehen sind die Werke Franks bis 17. März 2019 im Designmuseum Helsinki.

(S E R V I C E - Informationen unter http://www.designmuseum.fi/en/exhibitions/josef-frank-2/)