Von Grazer Staatsanwaltschaft gesuchter Jihadist in Minsk verhaftet

Graz/Minsk/Wien (APA) - Ein seit 2016 per internationalem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Graz gesuchter mutmaßlicher Jihadist ist den Behörden in der weißrussischen Hauptstadt Minsk ins Netz gegangen. Der 30-Jährige gehört zum Umfeld des zu 20 Jahren Haft verurteilten Mirsad O., sagte Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft Graz am Donnerstag auf APA-Nachfrage. Nun geht es um die Auslieferung nach Österreich.

Kroschl bestätigte einen Bericht der privaten und regierungskritischen Internetseite „Crime Russia“, wonach die Staatsanwaltschaft in Graz Anfang der Woche von den weißrussischen Behörden über die Festnahme des Mannes informiert worden war. Nun ist bis Mitte November Zeit, um Unterlagen zu übermitteln, damit der Verdächtige nach Österreich ausgeliefert wird. Wie lange das Prozedere dauern werde, sei laut dem Staatsanwalt offen.

Kroschl zufolge soll der in der Russischen Föderation geborene und nun staatenlose Mann ein „Kampfgenosse“ des IS in Syrien gewesen sein. Er dürfte bei Massenerschießungen sowie bei einer Aktion in Palmyra dabei gewesen sein. Ihm wird das Verbrechen der terroristischen Vereinigung, der terroristischen Straftaten - darunter auch Mord - sowie der kriminellen Organisation vorgeworfen. Seit 2016 bestand ein Haftbefehl gegen den damals in Wien wohnhaften Russen.