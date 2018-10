US-Börsen erwarten weitere Verluste

New York (APA/dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften aufgrund zunehmender Zins- und Inflationsängste ihre steile Talfahrt am Donnerstag fortsetzen, wenn auch mit gebremstem Schwung. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,72 Prozent tiefer bei 26.415 Punkten. Am Vortag war der US-Leitindex um 3,2 Prozent abgesackt. Der Technologieindex Nasdaq-100 war sogar um 4,4 Prozent eingebrochen.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners beobachtete eine hohe Verunsicherung der Anleger, ablesbar an den weltweit deutlich gestiegenen Volatilitätsindizes. „Und dann gibt es da noch die Inflation, das eigentlich brandgefährliche Thema. Dem Markt und US-Präsident Trump ist die Fed zu schnell unterwegs mit ihren Zinsanhebungen. Wenn jetzt allerdings noch Inflation dazu käme, müsste die Fed die Zinsen noch schneller anheben“, sagte Börsenkenner Jochen Stanzl von CMC Markets.

Die neuesten Preisdaten aus den Vereinigten Staaten dürften die Inflationssorgen zumindest nicht signifikant verringert haben: Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag vor Handelsstart mitteilte, sind die Verbraucherpreise im September um 2,3 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Volkswirte hatten mit einer Wachstumsrate von 2,4 Prozent gerechnet. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der Vorwoche überraschend gestiegen. Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Delta Air Lines im Anlegerfokus stehen. Die Fluggesellschaft wies für das dritte Quartal einen Nettogewinn aus, der die durchschnittliche Analystenprognose übertraf. Die Delta-Papiere reagierten darauf im vorbörslichen Handel mit einem Plus von 3,3 Prozent.

Die Anteilsscheine von Walgreens Boots Alliance fielen hingegen vorbörslich um 2,9 Prozent. Die größte US-Apothekenkette veröffentlichte ebenfalls Quartalszahlen. Dabei enttäuschten Börsianern zufolge der flächenbereinigte Umsatz sowie der Ausblick.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA361 2018-10-11/15:10