Ex-Bürgermeister - Wein-Geschäfte wurden thematisiert

St. Pölten (APA) - Der Drittangeklagte im Prozess um einen ehemaligen Bürgermeister aus dem Mostviertel hat am Donnerstag bei seiner Befragung am Landesgericht St. Pölten Wein-Gegengeschäfte jener Kanalreinigungsfirma, bei der er beschäftigt ist, mit der Gemeinde bestritten. Dem 41-jährigen Betriebsleiter wird Bestechung vorgeworfen. Die Verhandlung geht am 30. November mit der Anhörung mehrerer Zeugen weiter.

Schon am ersten Verhandlungstag hatte sich der Mann nicht schuldig bekannt. Am Donnerstag sagte er vor dem Schöffengericht, dass er den zweitangeklagten ehemaligen Bauhofleiter der Mostviertler Gemeinde seit Jugendtagen gut kenne. Die Freundschaft sei durch die drohende Verhandlung zuletzt wieder intensiver geworden.

In den Jahren 2010 bis 2013 hat das Kanalreinigungsunternehmen laut Anklage Wein vom Vater des Zweitangeklagten erworben. Der Weinhändler wird in dem Verfahren als Viertangeklagter geführt. Die Käufe sollen zehn Prozent jener Umsätze betragen haben, die die Firma bei von der Gemeinde vergebenen Wartungs-Aufträgen gemacht hatte. Der ehemalige Bauhofleiter bestritt dies bei seiner Befragung am Donnerstagvormittag.

Der Drittangeklagte schlug am Nachmittag in dieselbe Kerbe. Den Vorwurf der an den Umsatz gekoppelten Bestellungen bezeichnete er als „Blödsinn“, man sei bereits vor 2010 mit der Gemeinde im Geschäft gewesen. Auch aktuell erhalte das Unternehmen, bei dem er beschäftigt ist, noch kleinere Aufträge. Regelmäßige Kanalspülungen würden in der Marktgemeinde derzeit nicht durchgeführt, so der 41-Jährige.

Er sei im Sommer 2010 mit dem Ex-Bauhofleiter in einem Lokal beisammen gesessen. Dort sei auch die prekäre Situation des Weingutes des Vaters des Zweitangeklagten zur Sprache gekommen. Man habe sich darauf geeinigt, dass die Kanalreinigungsfirma Wein für geschäftliche Weihnachtsgeschenke vom Viertangeklagten beziehen werde.

Später sei es nach einem Gespräch mit einem Vorgesetzten zur Bestellung von Wein im Wert von rund 2.000 Euro gekommen. Bei der Absprache habe er rechtfertigen müssen, warum man gerade bei diesem Unternehmen Wein bestelle. Da habe er gesagt, der Sohn des Weinhändlers sei Bauhofleiter, vielleicht könne „er uns unterstützen“, so der 41-Jährige. Eingesetzt habe er sich aber wegen der finanziellen Not der Familie des Zweitangeklagten, er habe sich gedacht, „da kann ich jemandem helfen, der mir etwas bedeutet“.

2011 sei um 2.400 Euro Wein bestellt worden. Mit dem damaligen Umsatz habe die Steigerung von 400 Euro gegenüber 2010 nichts zu tun gehabt. Diese sei entstanden, weil der Weinhändler 2.000 Euro brutto forderte und er nicht mehr diskutieren habe wollen, so der Beschuldigte. 2012 kam keine Bestellung zustande, 2013 habe die Kanalreinigungsfirma Wein für eine andere Gemeinde benötigt, von der das Unternehmen einen Lkw erworben hatte. Diesen „kleinere Bestellung“ von 108 Euro habe man wiederum beim Viertangeklagten getätigt. Weine im Bruttowert von 1.034,40 Euro seien später für Weihnachtsgeschenke geordert worden.

Vorschläge, die Bestellungen an den Umsatz bei der Gemeinde anzupassen, könne es damals vom Viertangeklagten gegeben haben, sagte der 41-Jährige, er könne sich nicht mehr genau erinnern. Zugestimmt habe er dem jedenfalls nie.

Die Beauftragung mit Kanal-Wartungsarbeiten habe mit den Weinbestellungen nichts zu tun gehabt. Im Jänner jeden Jahres sei von der Reinigungsfirma ein Angebot an die Gemeinde geschickt worden. Erfahren habe später er vom Zweitangeklagten, dass man beauftragt wurde. Er habe auch vom ehemaligen Bauhofleiter gehört, dass andere Firmen Angebote gelegt hätten, sagte der Beschuldigte.

Der Prozess wird am 30. November mit der Befragung mehrerer Zeugen fortgesetzt. Der Viert- und Fünftangeklagte, die am Dienstag aus dem Verfahren ausgeschieden worden waren, sollen dabei wieder einbezogen werden.