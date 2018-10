Große Suchaktion 2 - Bisher keine Spur von vermisstem Tiroler

Bregenz (APA) - Von einem Tiroler Wanderer, der seit Dienstag als vermisst gilt, fehlt im Gemeindegebiet von Lech am Arlberg weiter jede Spur. Bisher gebe es keine neuen Erkenntnisse zum Verbleib des 61-Jährigen, so die Pressestelle der Vorarlberger Polizei am Donnerstagnachmittag zum Stand der Suche. Zudem behinderten starke Föhnwinde den Einsatz der angeforderten Hubschrauber.

Der Mann, der als erfahrener Alpinist gilt, wurde am Dienstagabend abgängig gemeldet, als er von einer Wanderung nicht zurückkehrte. Die Polizei fand den Wagen des Mannes am Parkplatz der Trittkopf-Talstation. Die Suche nach ihm wurde am Mittwochabend unterbrochen und Donnerstag früh wieder aufgenommen.