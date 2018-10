US-Inflation schwächte sich ab - Dennoch Zinsanhebung erwartet

Washington (APA/Reuters) - Die Inflation in den USA ist auf dem Rückzug. Die Verbraucherpreise stiegen im September nur noch um 2,3 Prozent im Jahresabstand, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit. Experten hatten mit 2,4 Prozent gerechnet. Im August lag die Teuerungsrate noch bei 2,7 Prozent. Die US-Notenbank Fed soll Vollbeschäftigung und stabile Preise fördern und sieht sich dabei im Großen und Ganzen am Ziel.

Die Fed will aber mit einer schrittweise strafferen Geldpolitik eine Überhitzung der Wirtschaft verhindern. Sie hat den Leitzins 2018 bereits drei Mal erhöht auf die aktuelle Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent. Die Währungshüter haben signalisiert, dieses Jahr noch ein Mal nachlegen zu wollen. 2019 sollen drei weitere Schritte nach oben folgen - sehr zum Leidweisen von US-Präsident Donald Trump, der die Notenbank „verrückt“ und „zu aggressiv“ nannte.

Ökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank geht davon aus, dass die Fed nicht von ihrer Linie abweichen wird: „US-Notenbankpräsident Jerome Powell wird am Kurs der moderaten Zinserhöhungen festhalten und vermutlich im Dezember erneut an der Zinsschraube drehen.“ Volkswirt Stefan Kipar von der BayernLB rechnet aber damit, dass die Zentralbank ab Mitte 2019 damit aufhören wird. „Die Marktreaktionen der vergangenen Tage haben verdeutlicht, wie mögliche Folgen einer zu starken oder zu schnellen Zinsanhebung aussehen würden.“

Am Mittwoch hatten die drei wichtigsten Indizes an den US-Börsen mehr als drei Prozent im Minus geschlossen. Die Anleger reagierten auch auf einen Bericht des Internationalen Währungsfonds, der angesichts steigender Zinsen in den USA und des von Trump angezettelten Zollstreits vor Gefahren für die Finanzmärkte warnt. Der nachlassende Preisdruck in den USA gab der Wall Street am Donnerstag allerdings wieder ein wenig Halt: Eine knappe Stunde nach der Eröffnung stand der Leitindex Dow Jones 0,14 Prozent tiefer bei 25.563,47 Punkten.